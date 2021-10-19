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لجنة المناقصات الفرعية بوادي حضرموت تناقش جملة من المشاريع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

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ناقشت لجنة المناقصات الفرعية بوادي حضرموت والصحراء في اجتماعها، اليوم، برئاسة وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء رئيس اللجنة عصام الكثيري، جملة من القضايا المرتبطة بعدد من المشاريع الجاري تنفيذها والأخرى التي تتطلب إيجاد معالجات مناسبة للشروع في تنفيذها.

 

وجرى في الاجتماع الذي حضره وكيلا المحافظة المساعدين المهندس هشام السعيدي وعبد الهادي التميمي، استعراض مستوى الإنجاز في بعض المشاريع التربوية والصحية وفي قطاع المياه ، وتدارس معالجة الإشكاليات التي برزت عند تنفيذ البعض الآخر من المشاريع في عدد من المجالات.

 

وأقرت اللجنة، استكمال الإجراءات للمشاريع المعتمدة من أجل البدء في تنفيذها، كما إتخذت اللجنة جملة من الإجراءات اللازمة بشان المواضيع التي تم مناقشتها.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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