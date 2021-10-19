شكرا لبحثكم عن خبر خالد سلمان : ستضحي المملكة بكل الحلفاء من أجل جنوب آمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اكد الصحفي والسياسي خالد سلمان ان المملكة العربية السعودية ستضحي بكل حلفاءها في سبيل تامين حدودها الجنوبية مع اليمن.

واشار بن سلمان الى ان المملكة تحاول مغادرة المستنقع اليمني عبر اتفاق مع الحوثيين يضمن عدم اقترابهم من حدودها مقابل منح الحوثيين صلاحية الحكم في اليمن.

وقال بن سلمان في تغريدة على موقع "تويتر" : لا تحريك لكل الجبهات دون قرار سعودي ،والأكثر حرصاً على تفوق الحوثي الرياض.

‏واضاف : في البدء كان الهدف إضعافه لتسهيل تمرير التسوية ،تغيرت الأولويات ،فمن صالح السعودية الآن،خصم قوي يؤْمن حدودها ويمنحها لمغادرة مستنقع الدم اليمني طوق نجاة.

‏

واختتم بن سلمان تغريدته قائلا : ستضحي المملكة بكل الحلفاء من اجل جنوب سعودي آمن.

