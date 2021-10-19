الحكومة اليمنية تطالب البنك الدولي بزيادة الدعم لمواجهة “انعدام الأمن الغذائي”

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

طالبت الحكومة اليمنية، اليوم، من البنك الدولي زيادة دعمه للبلاد لمواجهة مشكلة انعدام الأمن الغذائي.



جاء ذلك في كلمة وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال اجتماع المحافظين العرب مع رئيس مجموعة البنك الدولي المنعقد على هامش الاجتماعات السنوية للبنك- حسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

وقالت الأمم المتحدة، يوم الأحد، إن 16.2 مليون شخص في اليمن يعانون انعدام الأمن الغذائي. وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت المنظمة الدولية تقديم البنك الدولي127مليون دولار لدعم الأمن الغذائي وسبل العيش في اليمن.

وطالب “باذيب” البنك الدولي لزيادة دعمها لليمن لمواجهة مشكلة انعدام الأمن الغذائي والاستثمار في البنية التحتية المقاومة للمناخ والقطاعات الاقتصادية الإنتاجية الرئيسية.

ودعا مجموعة البنك الدولي نحو التركيز على تعزيز قدرة المؤسسات المحلية واختيار جهات تنفيذية خارجية بناءً على قدرتها على تعزيز المرونة المؤسسية.

وأشار “باذيب” إلى التحديات الاجتماعية والاقتصادية طويلة الاجل التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تفاقمت بسبب الجائحة وتغير المناخ والهشاشة والصراع في بعض البلدان وما أدت إليه هذه التحديات المعقدة من زيادة في معدلات الفقر والبطالة، وتقويض النمو.

وأشار إلى أن أزمة اللاجئين الأفارقة، وأن اليمن يفي بمعايير عدد اللاجئين بموجب نافذة المؤسسة الدولية للتنمية الخاصة باللاجئين والمجتمع المضيف، إلا أنه ليس في وضع يسمح له بامتلاك إطار لحماية اللاجئين في ظل حالة النزاع