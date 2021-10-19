مقتل وإصابة أربعة مدنيين بينهم طفلان جراء انفجار مقذوف من مخلفات الحوثيين في "الزاهر"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ البيضاء

قتل وأصيب أربعة مدنين بينهم طفلين، جراء انفجار مقذوف من مخلفات ميليشيا الحوثي بمديرية الزاهر ال حميقان التابعة لمحافظة البيضاء (وسط البلاد).



وذكرت مصادر محلية إن الشابين "محمد عبدالخالق صالح برمان العروي البرماني الحميقاني"، و"طارق محمد حسين سالم العروي البرماني الحميقاني"، قتلا إثر انفجار مقذوف (BMB) من مخلفات الميلشيا الحوثية، أثناء رعي الأغنام في احدى الشعاب الواقعة بين عزلتي "الحبج" و"ال برمان" بمديرية "الزاهر ال حميقان".

ووفق المصادر فقد أصيب الطفل "حسين أحمد حسين العروي البرماني الحميقاني"، والطفل "ماجد محمد حسين سالم العروي البرماني الحميقاني"، نتيجة الانفجار الذي وقع ظهر أمس الإثنين.

وطوال سنوات الحرب، زرعت ميليشيا الحوثي آلاف الألغام في مناطق متفرقة من مديريات محافظة البيضاء، ما أدى الى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين، بينهم نساء وأطفال ونفوق المئات من قطعان الأغنام والماشية