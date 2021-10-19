توقعات حالة الطقس في اليمن خلال الساعات المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ خاص

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليمنية نشرته اليومية المتوقعة لأحوال الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات القادمة في مختلف محافظات الجمهورية.



ونبه المركز الوطني للأرصاد الجوية الإخوة المواطنين في المرتفعات الشمالية والشمالية الغربية والوسطى من الأجواء الباردة نسبياً اثناء الليل والصباح الباكر.

وتوقعت النشرة أن تشهد المرتفعات الجبلية طقس صحو وبارد نسبياً اثناء الليل والصباح الباكر خاصة على المرتفعات الشمالية والشمالية الغربية وأجزاء من المرتفعات الوسطى، صحو إلى غائم جزئياً نهاراً حيث من المحتمل تشكل خلايا من السحب الركامية يرافقها خلايا متفرقة من السحب الممطرة في فترة ما بعد الظهيرة على أجزاء متفرقة من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

وذكرت النشرة أن المناطق الساحلية سيكون فيها طقس صحو إلى غائم جزئياً، ومن المحتمل تكون الشابورة المائية على أجزاء من السواحل الغربية والشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً أثناء النهار مثيرة للأتربة والرمال.

وأشارت إلى أن المناطق الصحراوية ستشهد طقس صحو وجاف بشكل عام، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خلال النهار مثيرة للأتربة والرمال.

فيما سيكون الطقس في أرخبيل سقطرى صحو إلى غائم جزئياً ومن المحتمل هطول أمطار خفيفة متفرقة، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة