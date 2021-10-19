شكرا لبحثكم عن خبر طالب متخرج يرتدي لباس عمال النظافة في حفل تخرجه والسبب؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

ارتدى طالب متخرج من كليته بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة لباس عمال النظافة خلال حفل تخرجه.

وفوجئ المشاركون في حفل تخرج اقيم في المركز الثقافي بقيام احد الطلاب المتخرجين ارتدائه لباس عمال النظافة.

وشرح الصحفي زُبين عطية تفاصيل ماحدث بالقول: "هذا الطالب وبعد نزوله من منصة الحفل الذي اقيم بقاعة المركز الثقافي في عتق بمناسبة تخرج اربع دفع من طلاب كلية النفط والمعادن دفعني الفضول لإستدعاءه فلما جاء إلي همست في اذنه قائلا له اخي : ماهي الرسالة التي تريد إيصالها وانت تتفرد بهذا اللبس الخاص بعمال النظافة في يوم تخرجك ..هل نفسرها على ان ذلك تعبير عن تذمرك وامتعاضك من المصير الذي ينتظرالخريجون من حملة الشهادات العليا ؟ وان اغلبهم لايجد العمل غير الالتحاق بعمال النظافة ؟ ام ماذا ..بالله صارحني ؟

رد قائلا : حقيقة أقسمت على نفسي أن البس هذا الزي في يوم تخرجي تكريما لوالدي الذي ظل يكافح من أجل تعليمي من خلال عمله في مجال النظافة .

كان رد جميل حمل كثير من المعاني والقيم العظيمة ...!!!