شكرا لبحثكم عن خبر انشقاق عدد كبير من مقاتلي مليشيا الحوثي جنوب مأرب وانضمامهم للجيش والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر ميدانية وإعلامية، إن عدد كبير من مقاتلي مليشيا الحوثي الانقلابية سلموا أنفسهم لقوات الجيش الوطني في جنوب محافظة مأرب (شرقي اليمن).
وأكدت المصادر، أن أفراد مجموعة حوثية منشقة من صفوف مليشيا الحوثي، سلموا أنفسهم لقوات الجيش الوطني في جبهة علفاء جنوب مأرب.
وبحسب المصادر فإن مقاتلي مليشيا الحوثي المنشقون سلموا أنفسهم وكامل عتادهم للجيش، وذلك بعد الانسحاب من المواقع التي تسيطر عليها المليشيات الحوثية.
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