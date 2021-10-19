شكرا لبحثكم عن خبر شاهد مقتل مائة وخمسين حوثي في اقل من ثانية واحدة في مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر التحالف العربي لدعم الشرعية، مساء الإثنين، مشاهد توثق لحظات استهداف مقاتلي مليشيا الحوثي الانقلابية جنوب محافظة مأرب (شرقي اليمن). وقال التحالف إن هذه اللقطات لعمليات استهداف الآليات العسكرية وعناصر المليشيا الحوثية بالعبدية خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية. وقال التحالف في بيان له، إن مقاتلاته الحربية نفذت 38 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثيين بمنطقة العبدية والقرى المحيطة خلال 24 الساعة الماضية. وأسفرت عمليات الاستهداف عن تدمير 13 من الآليات العسكرية ومقتل 150 عنصراً حوثيا، وفق ما أعلن التحالف العربي. وحمل التحالف المنظمات الأممية وغير الحكومية المسؤولية الإنسانية اتجاه ما يعانيه المدنيون المحاصرون بالعبدية.

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