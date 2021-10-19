شكرا لبحثكم عن خبر طعنة غادرة للجيش في مأرب تحرمه من الحصول على أسلحة فتاكة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر اعلامية، إن الجيش الوطني تعرض لطعنة غادرة في محافظة مأرب (شرقي اليمن)، من قبل حلفائه، وتم حرمانه من الحصول على أسلحة فتاكة.

وأوضحت أن الحكومة اليمنية الشرعية نجحت بشراء أسلحة حديثة ونوعية لدعم الجيش الوطني في معركته التي يخوضها بمأرب ضد مليشيا الحوثي الانقلابية.

وبحسب المصادر فإن ‏صفقة أسلحة مشتراة من الصين للحكومة الشرعية في اليمن لدعم مأرب؛ بلغت عليها المخابرات الإماراتية لجهات دولية وتم إيقافها في البحر.

والإمارات شريك رئيسي في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، والذي تقوده السعودية، لكن مسؤولون يمنيون يتهمون الإمارات بالعمل ضد الشرعية لتحقيق مصالحها وتسعى لتقسم اليمن لنهب ثرواته.