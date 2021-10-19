شكرا لبحثكم عن خبر عقب احتفالاتها المزعومة بالرسول... شاهد ميدان السبعين يفضح الحوثي ومصادر تكشف كيف تم إطعام المشاركين أمس؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت صور متداولة عن الاهانة والعبث باسم رسول الله والذي وقع في ميدان بالعاصمة صنعاء والذي فضح حقيقة إحتفالات المزعومة بذكرى .

وأظهرت الصور رايات الاحتفال التي خط عليها اسم رسول الله ولفظ الجلالة وهي مرمية على امتداد أرضية ميدان السبعين، في منظر كارثي يكشف حقيقة الحب للرسول صلى الله عليه وسلم والذي تزعمه جماعة الحوثي الإنقلابية وأتباعها.

إلى ذلك، أكد مواطنون في صنعاء أن المحتشدون قاموا عقب تنفيذ الاحتفالية برمي الأعلام والشعارات في ميدان السبعين.

فيما علق نشطاء بالقول هذا هو حبهم للنبي محمد الذي يرفعون اسمه وقت نهب اموال الناس وما ان ينتهي حفلهم حتى يرمون العلم الذي يرفع اسم النبي صل الله عليه وسلم ويدوسون عليها بالاقدام.

من جانب آخر، أكد عدد من ملاك المطاعم في صنعاء، أن ميليشيا الحوثي فرضت عليهم تقديم وجبات مجانية للقادمين للمشاركة في احتفالت الحوثي بالمولد النبوي.

وذكرت المصادر أن عدد من المشرفين الحوثيين شنوا حملة على مطاعم العاصمة جمعوا خلالها الوجبات المفروضة والتي تم تقديرها بإختلاف حجم المطعم وشهرته بين المواطنين.