شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أطباء بلا حدود: عالجنا أكثر من 6 آلاف جريح جراء الحرب في اليمن خلال النصف الأول من العام الجاري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

قالت منظمة "أطباء بلا حدود"، مساء أمس الإثنين، إنها عالجت أكثر من ستة آلاف جريح جراء الحرب في اليمن خلال النصف الأول من 2021.



وأفادت المنظمة، في تغريدة على حسابها في "تويتر" أنه "في النصف الأول من هذا العام، تم علاج 6,407 مصاب جراء الحرب والعنف باليمن في مرافق أطباء بلاحدود".

في سياق آخر قالت المنظمة إنها عالجت، خلال الفترة ذاتها، "3 آلاف و269 طفلا يعانون من سوء التغذية".