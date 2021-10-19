بن مبارك: الموقف الدولي ضعيف ولا يرقى لمستوى ما يحدث في العبدية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد بن مبارك، أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، لا تملك قرار الحرب ولا السلام، مطالباً المجتمع الدولي، الذي وصف موقفه بـ«الضعيف»، بإجبار الحوثيين على وقف العنف والدخول في عملية سلام جادة.



وبحث بن مبارك، في اتصال هاتفي أجراه أول من أمس، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، الوضع المأساوي في مديرية العبدية بمحافظة مأرب، وما يتعرض له سكانها من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكبها الميليشيات الحوثية.

وكان وزير الخارجية اليمني أجرى اتصالات عدة مع مسؤولين أمميين خلال اليومين الماضيين، لإحاطتهم بالوضع الإنساني الكارثي والجرائم التي ترتكبها الميليشيات الحوثية في محافظة مأرب تحديداً، إلا أن الوزير أبلغ «الشرق الأوسط» بأن «الموقف الدولي ضعيف ولا يرقى لمستوى ما يحدث في العبدية».

وأكد الدكتور أحمد أن الميليشيات الحوثية ترتكب جرائم انتقامية بحق المدنيين والجرحى، داعياً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الحريص على السلام لتحمل مسؤولياته والتدخل العاجل لإنهاء هذه الجرائم وإنقاذ المدنيين.

كما تطرق الوزير في اتصاله مع المبعوث الأممي إلى الوضع السياسي في اليمن في ظل التصعيد الحوثي، لافتاً إلى أن الميليشيات الحوثية لا تملك قرار الحرب ولا قرار السلام، داعياً المجتمع الدولي لإيجاد وسائل ضغط حقيقية وفاعلة لإجبار الحوثيين على وقف العنف والدخول في عملية سلام جادة وحقيقية تنهي معاناة الشعب اليمني