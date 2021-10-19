شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الجيش تستعيد مواقع مهمة جنوب مأرب بعد معارك ضارية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

تمكنت قوات الجيش ورجال المقاومة الشعبية اليوم الثلاثاء من تحرير واستعادة مواقع عسكرية استراتيجية جنوبي مأرب، بعد معارك عسكرية وبطولية ضارية خاضتها ضد مليشيا الحوثي.



وأكد قيادي عسكري أن الجيش الوطني نفذ عملية عسكرية عكسية صباح اليوم الثلاثاء تمكن خلالها من استعادة وتحرير مواقع عسكرية استراتيجية في جبهات جنوبي محافظة مأرب.

ونقل موقع الجيش عن المصدر أن قوات الجيش الوطني بعد تمكنها من تحرير واستعادة تلك المواقع العسكرية على أطراف مديريتي الجوبة وحريب، وسط انهيارات ميدانية واسعة في صفوف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

مشيراً إلى أن مليشيا الحوثي منيت بخسائر بشرية ومادية كبيرة في الأرواح والعتاد، إلى جانب تسليم مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية نفسها إلى الجيش الوطني بكامل عدتها وعتادها العسكري