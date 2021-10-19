وزير الداخلية يؤكد على اهمية تكاتف الجميع للحفاظ على المكتسبات الوطنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

اكد وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، على اهمية تكاتف الجميع للحفاظ على المكتسبات الوطنية وترك الخلافات جانباً والتوحد في خندق واحد لمحاربة اعداء الوطن والجمهورية .



جاء ذلك خلال ترأسه، اليوم، بمدينة سيئون محافظة حضرموت، اجتماعاً لمناقشة الوضع العسكري والامني في نطاق المنطقة العسكرية الأولى ووحداتها ومناقشة الوضع العسكري والقتالي في جبهات القتال بالمحافظات المجاورة .

وفي الاجتماع الذي ضم قائد المنطقة العسكرية الاولى قائد اللواء37 اللواء الركن صالح طيمس، وقائد التحالف بالوادي والصحراء، نقل وزير الداخلية تحايا القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة والامن لافراد الوحدات العسكرية والأجهزة الامنية بحضرموت..معرباً عن شكره لقيادة التحالف العربي ووقوفها مع اشقاءها في اليمن في تجاوز الأزمة التي يمر بها.

واستمع الوزير حيدان، من قائد المنطقة العسكرية الأولى، الى شرح حول مستوى الأداء والانتشار للوحدات العسكرية في المسرح العملياتي للمنطقة وتنفيذها للخطط والتوجيهات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لتعزيز الامن والاستقرار..مشيداً بمستوى التنسيق بين الاجهزة الامنية والعسكرية ، وكذا جهودها في ترسيخ الأمن والاستقرار والتعامل بأسلوب حضاري مع القضايا المجتمعية التي عكست الروح العالية التي يتمتع بها افراد القوات المسلحة في حفظ المصالح العامة للوطن .

واكد قائد المنطقة العسكرية الاولى، أن ضباط وجنود الجيش في خندق واحد مع اخوانهم في الاجهزة الامنية لحفظ الامن والاستقرار بالوادي والصحراء..مشيراً الى ان المنطقة العسكرية ستظل صمام امان لليمن الاتحادي وستسخر الامكانيات المتاحة في خدمة الوطن والمواطن .