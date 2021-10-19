شكرا لبحثكم عن خبر إرتفاع عدد إصابات وفيات فيروس كورونا في اليمن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة فيروس كورونا في اليمن أن أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا سجلت ارتفاعاً طفيفاً، أمس (الاثنين)، مع بدء انحسار الموجة الثالثة للجائحة في البلاد المستمرة للشهر الثالث.
وفي بيان صادر عنها أكدت اللجنة أنها سجلت 30 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كوفيد - 19" في 7 محافظات، و3 حالات وفاة، في مقابل 14 إصابة، وحالتي وفاة.
وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في المناطق التابعة للحكومة الشرعية إلى 9556 إصابة، تعافى منها 6084، ولا تزال هناك 1665 حالة نشطة.
كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 1807 حالات.
ويُعتقد أن عدد الإصابات الفعلي أعلى من ذلك بكثير، في ظل القيود التي تفرضها الحرب على إجراء فحوص كوفيد - 19، والإبلاغ عن المرض.
كما أن معظم المصابين لا يذهبون إلى المستشفيات بسبب ضعف الثقة في القطاع الصحي. ولا تكشف جماعة الحوثي عن أعداد الإصابات والوفيات.
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