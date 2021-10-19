شكرا لبحثكم عن خبر عكس المتداول.. وكالة دولية تكشف معلومات جديدة عن وضع مدير عام العبدية وحقيقة ما فعله الحوثيون بالجرحى والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اختطفت مليشيا الحوثي الإرهابية مدير مديرية العبدية (جنوبي مأرب)، وقامت بتصفية عدد من الجرحى، فيما بات مصير عدد من القيادات القبلية والعسكرية والمحلية مجهولاً بعد سيطرة المليشيا على أجزاء من المديرية. ونقلت وكالة (شينخوا) الصينية، عن مصدر محلي القول أن جماعة الحوثي داهمت، الأحد، منزل مدير عام مديرية العبدية أحمد الثابتي، واعتقلته واقتادته باتجاه العاصمة صنعاء. وأكد أحد أقارب الثابتي، تعرضه للاعتقال من قبل الحوثيين بعد مداهمة منزله في مديرية العبدية. وأكد المصدر المحلي أن مصير عدد من القيادات العسكرية والقبلية وقيادات في السلطة المحلية بالمديرية "مازال مجهولا". في السياق، قال مصدر في مكتب وزارة الصحة بمحافظة مأرب، لــ(شينخوا) إنه تم الإبلاغ عن وفاة 27 جريحا من أفراد الجيش والمقاومة (قوات حكومية) خلال اليومين الماضيين بعضهم متأثرين بجروحهم، وآخرين تعرضوا للتصفية الجسدية من قبل مسلحي الحوثي في مديرية العبدية. ومنذ نحو شهر تفرض مليشيا الحوثي الإرهابية حصاراً خانقاً على مديرية العبدية وقامت بقصف أحياء وقرى المديرية بمافي ذلك مستشفاها الوحيد بالصواريخ وقذائف المدفعية.

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