البحسني يلتقي شركة القطيبي للإستثمار العقاري ويناقش معهم خطط التطوير العقاري للمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بالمكلا، المدير العام لشركة القطيبي للإستثمار العقاري محمد شايف، بحضور مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالساحل أوسان باحسين.



وتطرق المحافظ البحسني إلى خطط قيادة السلطة المحلية المستقبلية، للتخطيط لإنشاء مدن جديدة في هضاب حضرموت، تتضمن كافة الاحتياجات الضرورية والأساسية، وتزويدها بمطار دولي يلبي احتياجات المنطقة، والتخطيط الحضري الحديث لبعض المدن الساحلية، ومدينة المكلا على وجه الخصوص بوصفها عاصمة للمحافظة.

وأكد محافظ حضرموت أن المحافظة تتميز بنظام استثماري ميسّر، ما دفع الكثير من المستثمرين إلى القدوم إلى حضرموت قاصدين الاستثمار فيها، نظرًا للأمن والاستقرار والتسهيلات التي تقدمها السلطة، إيمانًا منها بأهمية الاستثمار والدفع بالمشاريع التنموية في المحافظة، مشددًا على ضرورة الجدية في العمل، وخدمة المجتمع، وخصوصًا التجمعات السكانية التي تعمل فيها الشركات الاستثمارية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة جملة من المقترحات الرامية لتحسين الإستثمار العقاري، وفتح مشاريع استثمارية بالمحافظة، ووجه المحافظ البحسني مدير عام الاستثمار بتقديم التسهيلات لشركة القطيبي وفقًا والقوانين واللوائح الخاصة بالمجال الاستثماري.

وجرى في ختام اللقاء تسليم شركة القطيبي لمحافظ حضرموت درع الشكر والعرفان، نظير التسهيلات التي يقدمها للمستثمرين، والحفاظ على أمن واستقرار المحافظة.