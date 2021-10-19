كلشات يناقش مع مكتب الشباب والرياضة التحضيرات الجارية لدوري الفقيد الوليدي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المهرة

ناقش وكيل محافظة المهرة لشئون الشباب أ. بدر سالم كلشات، اليوم، بمكتبه بديوان المحافظة، مع مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة الأستاذ محمد عمر سويلم ونائبه عادل رزق خودم التحضيرات لإقامة دوري الفقيد اللواء الركن عبدالله منصور الوليدي لكرة القدم.



ووقف اللقاء أمام آخر الترتيبات التي قامت بها اللجنة المشرفة على الدوري الذي تشارك أندية العاصمة الغيضة بالإضافة إلى فرق الوحدات العسكرية والأمنية بمحور الغيضة.

واستمع الوكيل كلشات إلى طبيعة الأعمال التي أنجزتها اللجنة المنظمة للبطولة تحضيرا لانطلاقها خلال الأيام القادمة بدعم من السلطة المحلية بالمحافظة وبرعاية المحافظ الأستاذ محمد علي ياسر وإشراف مكتب وكيل شؤون الشباب ومكتب الشباب والرياضة بالمحافظة.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة مخاطبة الأندية لتستعد للبطولة وتحديد موعدا للاجتماع الفني لمناقشة لائحة الدوري والموعد الزمني لإنطلاق البطولة.

وأكد وكيل شؤون الشباب بأن البطولة تحمل اسم غالي على الجميع "فقيد الوطن الكبير اللواء الركن عبدالله منصور علي الوليدي قائد محور الغيضة واللواء 123 مشاة سابقاً" وتحظى باهتمام قيادة المحافظة ويجب أن يتم التحضر والإعداد لها بشكل جيد لتخرج بالصورة المطلوبة، مؤكدا استعداد السلطة المحلية تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لإنجاح هذه البطولة الكروية في نسختها الأولى