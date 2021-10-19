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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ حضرموت يصدر تعميم لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعيين مديرًا لمكتب الشؤون القانونية بالساحل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
الخليج 365 - المكـلا
11:31 ص (قبل 0 دقيقة)
أنا
أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، التعميم رقم "7" لعام 2021، بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم "8" لسنة 2021.
وقضى القرار تعيين سالم أبوبكر علي كنيد مديرًا عامًا لمكتب وزارة الشؤون القانونية بساحل حضرموت، وعلى كافة الجهات العمل بموجب القرار وتبليغ من يلزم تنفيذه.