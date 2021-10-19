محافظ حضرموت يصدر تعميم لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعيين مديرًا لمكتب الشؤون القانونية بالساحل

وقضى القرار تعيين سالم أبوبكر علي كنيد مديرًا عامًا لمكتب وزارة الشؤون القانونية بساحل حضرموت، وعلى كافة الجهات العمل بموجب القرار وتبليغ من يلزم تنفيذه.

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة