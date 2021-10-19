شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين دورة الحاسب الآلي في مديرية حات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن مدير عام مديرية حات الأستاذ محسن محمد مشخفي، اليوم، فعاليات الدورة التدريبية في مجال الحاسب الآلي بمركز المديرية التي تنفذها الإدارة العامة للتدريب والبحوث بحضور مدير عام الإدارة الأستاذ محمد أحمد شملان ، تحت رعاية معالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة.

