نيمر يدشن ورشة عمل مناقشة وعرض مشروع ادخال تقنيات التعليم الالكتروني للمؤسسات التعليمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المهرة

دشن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة الاستاذ سالم عبدالله نيمر رئيس اللجنة الاستشارية لتعزيز الحكم المحلي وبناء السلام ورشة عمل لعرض ومناقشة مشروع ادخال تقنيات التعليم الالكتروني في المؤسسات التعليمية بالمحافظة التي تقيمها اللجنة الاستشارية ، برعاية معالي الاستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة واشراف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل وبدعم من منتدى التنمية السياسية ومؤسسة برجهوف .



وخلال التدشين الذي حضره وكيل المحافظة لقطاع التعليم الشيخ صالح عليان أشار نيمر إلى أن السلطة المحلية خصصت ميزانية خاصة بالمشروع للبدء فيه ، لافتاً إلى أن إدخال تقنية التعليم الالكتروني يمثل نقلة نوعية للتعليم على مستوى المحافظة .

وتهدف الورشة التي استهدفت مجموعة من الأكاديميين والتربويين بالمحافظة والتي قدمها مدير مركز المعلومات بجامعة حضرموت الدكتور عزت السعدي إلى خلق بيئة تعليمية متكاملة وتطوير جودة التعليم وتحسين المخرجات وزيادة عدد المتعلمين وخلق فرص عمل بعد مرحلة التخرج .

وتطرقت الورشة إلى أبرز معوقات التعليم في الوقت الحاضر والمتمثلة في تسرب الكثير من الطلاب وتفاوت المستويات بين الطلاب والتركيز على الجانب النظري دون العملي والنقص في المنهج المدرسي ، مع وضع الحلول والمعالجات لها .

وتعرف المشاركون في الورشة على مجموعة من الأجهزة والأدوات الخاصة بتقنيات التعليم الالكتروني ومجموعة من الأنظمة الحديثة في التعليم .

وخرجت الورشة بمجموعة من التوصيات أهمها البدء بانشاء وحدة معلومات ، وتحديد مناطق بدء المشروع ،وحصر الاحتياجات الأولية للمشروع واختيار أفضل المعلمين لعمل المحاضرات الالكترونية وتحديد الأسلوب التعليمي لكل فئة ، بالاضافة إلى وضع خطة مزمنة لمراحل تنفيذ المشروع وتحقيق أهدافه.