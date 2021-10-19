”انهيار كبير في صفوف المليشيات”وقوات الجيش الوطني تستعيد مواقع هامة من مدينة الجوبة

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر محلية ان قوات الشرعية في محافظة مأرب شرق البلاد استطاعت استعادة مواقع جديدة . وقال المصادر ان قوات الشرعية تمكنت من استعادة مواقع هامة من مدينة الجوبة. ونوهت المصادر ان هناك انهيار كبير في صفوف مليشيات الحوثيين. وتشهد منطقة الجوبة منذ أسابيع معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي استطاعت المليشيا التقدم الا ان قوات الجيش الوطني ومقاتلي القبائل استطاعوا استعادة الكثير من المواقع التي سيطرت عليها المليشيات .

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