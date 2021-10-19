شكرا لبحثكم عن خبر صورة : موظف قسم التسجيل بجامعة سبأ في مأرب يتعاطى القات أثناء العمل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وزع طلاب بجامعة إقليم سبأ في محافظة مأرب شرق البلاد صورة غريبة لموظف يتعاطى القات. ويظهر في الصور موظف يتعاطى القات داخل قسم التسجيل بجامعة إقليم سبأ في مشهد غريب. وذالك من خلال وضع سلة القمامة فوق مكتبه يرمي فيها بقايا القات الذي يتعاطاه. وعلق طلاب بالقول موظف يجلس على مكتب يستلم معاملات الطلاب وأمامه فوق المكتب سلة القمامة يضع فيها مخلفات القات. وطلاب الطلاب من رئاسة جامعة إقليم سبأ على ضبط هذه الفوضى.



كانت هذه تفاصيل خبر صورة : موظف قسم التسجيل بجامعة سبأ في مأرب يتعاطى القات أثناء العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.