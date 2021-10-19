شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو.. استسلام مقاتلي الحوثي لقوات الجيش الوطني بمأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد توثق لحظات استسلام مقاتلي مليشيا الحوثي الانقلابية لقوات الجيش الوطني في محافظة مأرب شرقي اليمن. وبحسب المصادر فإن عدد من مقاتلي مليشيا الحوثي الانقلابية استسلموا وسلموا أنفسهم لقوات الجيش الوطني في جبهة الجوبة جنوبي محافظة مأرب. ‏وكانت مصادر ميدانية وإعلامية، قالت إن عدد كبير من مقاتلي مليشيا الحوثي الانقلابية سلموا أنفسهم لقوات الجيش الوطني جنوب مأرب. وأكدت المصادر، أن أفراد مجموعة حوثية منشقة من صفوف مليشيا الحوثي، سلموا أنفسهم لقوات الجيش الوطني في جبهة علفاء جنوب مأرب.

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