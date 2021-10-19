شكرا لبحثكم عن خبر البيض: الحوثي سيبتلع الشمال والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توقع القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، ونجل الرئيس اليمني الجنوبي الاسبق، هاني علي سالم البيض، اليوم الاثنين، ابتلاع المتمردين الحوثيين لـ"الجمهورية العربية اليمنية"؛ في إشارة الى الشطر الشمالي من الوطن قبل إعادة تحقيق الوحدة الوطنية، بعد إسقاط آخر قلاع الشرعية.

وقال في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر"، تابعها "المشهد اليمني"، إن "سيطرة قوات صنعاء بالكامل على مارب قد يراه المتابع العادي أمر متوقع وتحصيل حاصل للأحداث والقتال العنيف هناك واستماتة الحوثيين لإسقاط هذه المنطقة آخر قلاع الشرعية اليمنية وضم مناطقها تحت حكم صنعاء".

واستدرك: لكنه تطور قد يتوقف عليه مستقبل اليمن شمالًا وجنوبًا وأمور سياسية متعددة تعني الكثير؛ ومن ما تعنيه هذه المرحلة هو انتهاء أي تواجد لما يسمى بالشرعية اليمنية على جغرافيا الجمهورية العربية اليمنية، وهذا أمر كان متوقع ونتيجة لا اعتقد غابت عن الشرعية نفسها وعن دول التحالف العربي، ولكنه يعني تغيير في المشهد العام للحرب والسلام المنشود بفعل هزيمة عسكرية وبوادر لهزيمة سياسية.

وأضاف: الحوثي بهذا التطور يكون قد بلع دولة كاملة !تضعه في موقف قوي ومتقدم جيوسياسيا أولا، ثم على مستوى مسارات أي مفاوضات محلية أو إقليمية ودون شك يحسن شروط ايران في عقد مفاوضات ملفها النووي، وكذلك على مستوى المصالح الدولية سيخلق تقييم آخر والنظر اليه بجدية واهتمام لحال الصراع في المنطقة.

يأتي ذلك بعد اعلان المتمردين الحوثيين السيطرة على مديريتي حريب والعبدية جنوب مارب خلال الايام الماضية.