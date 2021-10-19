شكرا لبحثكم عن خبر المعركة الفاصلة والحاسمة.. تحركات حوثية لبدء هجوم من عدة محاور لاجتياح مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر مقربة من مليشيا الحوثي الانقلابية، إن المليشيات تستعد لخوض المعركة الفاصلة والحاسمة لإسقاط محافظة مأرب الاستراتيجية خلال الأيام القادمة. وبحسب المصادر فإن تحركات مليشيا الحوثي الانقلابية لإسقاط مأرب جاءت بعد أن تمكنت المليشيات من السيطرة على مديرتي حريب و العبدية. وذكرت المصادر أن مليشيا الحوثي دفعت بحشود كبيرة من المحافظات الخاضعة لسيطرتها باتجاه محافظة مأرب، لشن هجوما واسعا من عدة محاور لأسقاط مديرية الجوبة وجبل مراد والتوجه لاجتياح مدينة مأرب. ومنذ فبراير الماضي، كثفت مليشيا الحوثي الانقلابية، من هجماتها العسكرية على محافظة مأرب، وحققت اختراقات واسعة في الأطراف الجنوبية، فيما تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية من صد هجوم المليشيات في الأطراف الشمالية والغربية.

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