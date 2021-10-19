ماذا تعرف عن الجزر اليماني الذي ينصح به الاطباء

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يزيد بن سلمان - شبوة - الجزر اليماني أو البطاطا الحلوة (بالإنجليزية: Ipomoea batatas) من الخضروات الجذرية المغذية واللذيذة، وتحتوي على فيتامينات ومغذيات تجعلها إضافة رائعة للكثير من الأصناف الشهية. البطاطا الحلوة لا تشبه البطاطا البيضاء العادية،

البطاطا البيضاء تعد من عائلة الباذنجانيات، والتي تتضمن أيضاً الطماطم، والباذنجان، والفلفل الحار. تعد الجذور هي الجزء الذي يؤكل من البطاطا الحلوة، أما البطاطا البيضاء، فإن الجزء المستخدم منها هو الدرنات وليس الجذور.

مقارنة بالبطاطا البيضاء، تحتوي البطاطا الحلوة على كمية أكبر من السكر الطبيعي، وكمية أقل من السعرات الحرارية. بالرغم من أن اللون البرتقالي هو السائد للبطاطا الحلوة، لكنها تتواجد أيضاً باللون الأبيض، والأصفر، والوردي، والأرجواني، ومع ذلك الاختلاف في الألوان، إلا أن البطاطا الحلوة باللونين البرتقالي والأصفر هما الأكثر احتواءاً على فيتامين أ، بالمقابل تعتبر البطاطا الحلوة باللون الأرجواني غنية بمضادات الأكسدة. القيمة الغذائية للبطاطا الحلوة تحتوي البطاطا الحلوة على نسبة عالية من المياه، وهي تقريباً خالية من الدهون،

كما أن الكربوهيدرات والبروتينات تعتبر من مكونات البطاطا الحلوة الأساسية. تحتوي البطاطا الحلوة على العديد من الفيتامينات، مثل فيتامين C، وفيتامين B6، فيتامين E، وحمض الفوليك، والثيامين، والريبوفلافين. بالإضافة إلى ذلك تحتوي البطاطا الحلوة على نسبة من المعادن، مثل البوتاسيوم، والكالسيوم، والفسفور، والمغنيسيوم، والحديد، والزنك. اللون البرتقالي للبطاطا الحلوة يرجع إلى احتوائها على مادة مضادة للأكسدة تسمى بيتا كاروتين. يحتوي كل 100 غرام من البطاطا الحلوة على 86 سعر حراري، والقيمة تعتبر نسبة السكر في البطاطا الحلوة قليلة حسب مؤشر نسبة السكر في الدم، وذلك يقي مرضى السكري من أن يحدث لهم هبوط حاد في مستوى السكر في الدم، أو مقاومة الخلايا للأنسولين. تحتوي البطاطا الحلوة على نسبة كبيرة من الألياف،.

تبين أن مرضى السكري من النوع الأول الذين يتناولون غذاء مليء بالألياف تكون نسبة السكر في الدم لديهم قليلة، وكذلك تحسن الألياف من مستوى السكر والأنسولين في الدم مع مرضى السكري من النوع الثاني. تمتلك حبة بطاطا متوسطة الحجم مع قشرتها 6 غرام من الألياف. تحتوي حبة واحدة متوسطة الحجم من البطاطا الحلوة على 542 ملغ من البوتاسيوم، وحوالي 6% من المغنيسيوم، وكلاهما ضروري لمحاربة ارتفاع ضغط الدم، وبالتالي الحد من فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

من المعروف أن البوتاسيوم يساعد على الحفاظ على المعدلات الطبيعية لضغط الدم، ويعمل على خفض ضغط الدم، حيث يساعد على التخلص من نسبة الصوديوم الزائدة في الجسم المسببة غالباً لارتفاع ضغط الدم.