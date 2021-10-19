شكرا لبحثكم عن خبر زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي يتعرف امام اتباعه بتبعيته المطلقة لايران والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اكد زعيم المتمردين، عبدالملك الحوثي الاثتين امام حشود غفيرة من انصاره ان جماعته باتت"جزء من المعادلة التاريخية التي أعلنها امين عام حزب الله حسن نصرالله"، قائلا ان اي تهديد للقدس "يعني حربا إقليمية".

كما اكد زعيم المليشيا، في هذا السياق، التزام جماعته بتحالفها مع ما وصفه ب"محور الجهاد والمقاومة"، المدعوم من ايران، وذلك غداة مشاورات حذرة بين الرياض وطهران تتصدرها حرب اليمن.

ودعا انصاره للاستمرار في الصمود حتى رفع الحظر وايقاف العدوان حسب قوله.