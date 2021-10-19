أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في  صنعاء اليوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

رصد "الخليج 365" أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في العاصمة صنعاء اليوم والتي جاءت على النحو التالي:

