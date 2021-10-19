عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الانتقالي الجنوبي يدعو التحالف للتدخل العاجل لإنقاذ الريال اليمني

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021

الخليج 365

دعت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، التحالف العربي واللجنة الرباعية الدولية، للتدخل العاجل، لوقف انهيار العملة المحلية، ومساندة الحكومة، للقيام بمسؤولياتها لإنعاش الاقتصاد المتردي.



وطالبت هيئة رئاسة الانتقالي، في اجتماعها الدوري، الذي عقدته الاثنين في مقرها الرسمي بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، حكومة المناصفة، والبنك المركزي اليمني، بالاضطلاع بمسؤولياتهما، لوقف تردي الوضع الاقتصادي، وانهيار العملة، وتوفير الخدمات للمواطنين.

ولفت المجتمعون، إلى أن ذلك يتطلب سرعة التئام الحكومة بكامل أعضائها في العاصمة عدن، وترك الغياب غير المبرر لبعض الوزراء، محذرين من استمرار حالة الانهيار على الوضع العام، وما قد ينتج عنه من مآلات يصعب التنبؤ بها.

وبشأن الأوضاع المتعلقة بالشأن الجنوبي، مدد المجلس الانتقالي، فترة حالة الطوارئ، التي أعلنها رئيس المجلس عيدروس الزبيدي، منتصف الشهر الماضي.

وشددت الهيئة على ضرورة بقاء كافة وحدات القوات المسلحة الجنوبية والأمن، في حالة الجاهزية القصوى، والاستعداد الدائم لمواجهة المخاطر، على امتداد حدود الجنوب.

وأشادت الهيئة بتفاعل المواطنين وتجاوبهم وتعاونهم اللامحدود مع حالة الطوارئ المعلنة ومساندتهم المتواصلة لرجال الامن في مهامهم الوطنية.

ونوهت هيئة رئاسة الانتقالي، إلى أن قيادة جماعة الإخوان في الشرعية اليمنية، مستمرة في تخادمها المفضوح مع ميليشيات الحوثي، من خلال الانسحاب غير المبرر وتسليم مواقعها دون مقاومة، بما فيها من عدة وعتاد، واستمرار تعنتها في عرقلة جهود ومساعي المقاومة الجنوبية للتصدي لمليشيات الحوثي في محافظتي أبين وشبوة.