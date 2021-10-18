نائب الرئيس يعزي في استشهاد العميد الركن عبدالرقيب النقاش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية، الفريق الركن علي محسن صالح، برقية عزاء ومواساة في استشهاد البطل العميد الركن عبدالرقيب أحمد النقاش، وهو يؤدي واجبه الوطني والبطولي في جبهات وميادين التضحية والفداء.



وأشاد نائب الرئيس، في البرقية التي بعثها إلى الزبير عبدالرقيب النقاش، بمناقب الشهيد البطل وأدواره البطولية الخالدة التي سطرها مع رفاقه الأحرار من أبطال القوات المسلحة ورجال المقاومة الشعبية في مختلف جبهات وميادين الحرية والكرامة، للدفاع عن الثورة والجمهورية ومواجهة المليشيات الحوثية الايرانية.

وعبر نائب رئيس الجمهورية، عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب ورفاق الشهيد البطل، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.