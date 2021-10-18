شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز الملك سلمان يقدم مساعدات غذائية للنازحين من المديريات الجنوبية بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، مساعدات غذائية لعدد 500 أسرة نزحت مؤخرا من المديريات الجنوبية لمحافظة مأرب، جراء التصعيد الأخير من قبل مليشيا الحوثي التابعة لإيران واستهدافها منازلهم وقراهم البعيدة عن المواجهات بشكل مباشر.

