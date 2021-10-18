شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز الملك سلمان يقدم مساعدات غذائية للنازحين من المديريات الجنوبية بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، مساعدات غذائية لعدد 500 أسرة نزحت مؤخرا من المديريات الجنوبية لمحافظة مأرب، جراء التصعيد الأخير من قبل مليشيا الحوثي التابعة لإيران واستهدافها منازلهم وقراهم البعيدة عن المواجهات بشكل مباشر.
وخلال تدشين بدء التوزيع للمساعدات المقدمة عبر ائتلاف الخير للإغاثة، ثمن مدير اللجنة العليا للإغاثة بالمحافظة أمين عزيز، الاستجابة السريعة لمركز الملك سلمان للنداء الإنساني الذي أطلقته السلطة المحلية للتدخل الطارئ لمساعدة النازحين من المديريات الجنوبية ومواجهة احتياجاتهم الإنسانية الأساسية..