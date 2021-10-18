بن حبريش يحث فرع مؤسسة الكتاب المدرسي على توسيع خطته الطباعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

حث وكيل محافظة حضرموت عمرو بن حبريش قيادة وعمال فرع مؤسسة مطابع الكتاب المدرسي بحضرموت على مضاعفة الجهود لتطوير الفرع وتوسيع خطته الطباعية من الكتب المدرسية لتغطية احتياجات المدارس.



وأشاد بالدور الذي تضطلع به فرع المؤسسة بحضرموت في تنفيذ خطتها الطباعية من الكتب المدرسية لتغطية احتياجات محافظات حضرموت، شبوة، المهرة، سقطرى، مأرب، الجوف.

وقدم مدير فرع المؤسسة أحمد التميمي شرح عن سير العملية الإنتاجية والجهود المبذولة لتطوير الفرع وتنفيذ خطته الطباعية من الكتاب المدرسي واحتياجات الفرع بما يمكنه من زيادة خطته الطباعية.