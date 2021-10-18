اختتام لقاء تشاوري بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

اختتمت اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة، اللقاء التشاوري الموسع بين وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية الذي ترأسه وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح، والمدير الإقليمي لمكتب شرق المتوسط بالمنظمة الدكتور أحمد المنظري.



واستعرض اللقاء تدخلات منظمة الصحة العالمية في اليمن والصعوبات التي تواجهها، إضافة الى الوضع الوبائي الراهن في اليمن وعودة ظهور حالات لشلل الاطفال في المناطق غير المحررة كمحافظة صعدة.

وأشاد الدكتور بحيبح، بالجهود الكبيرة والفاعلة لمنظمة الصحة العالمية في دعم القطاع الصحي في بلادنا .. متمنيا أن تستمر تلك الجهود وتتجاوز كل المعوقات لمساندة جهود الوزارة لإعادة تأهيل المنظومة الصحية.