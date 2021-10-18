معين عبدالملك يجدد ثقته في استمرار الدور الصيني الداعم للحكومة الشرعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

جدد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ثقته في استمرار الدور الصيني الفاعل على المستوى الثنائي او عبر الاطر الدولية ممثلة بالامم المتحدة ومجلس الامن، بممارسة مزيد من الضغوط على مليشيا الحوثي وداعميها في طهران، للاستجابة لجهود الحل السياسي وتطبيق المرجعيات الثلاث.



وأشاد رئيس الوزراء، خلال اتصال هاتفي اجراه مع السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ، بالدعم الصيني المستمر للحكومة اليمنية الشرعية وحرصها على بذل كل الجهود من اجل إحلال السلام واعادة الامن والاستقرار للشعب اليمني.. مؤكدا ان الحكومة وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية حريصة على التعاطي الإيجابي مع كل الجهود الأممية والدولية الرامية الى إحلال السلام، ووضع حد لمعاناة الشعب اليمني جراء الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014م.

وجرى خلال الاتصال مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية في ضوء التصعيد الأخير لمليشيا الحوثي وجرائمها ضد المدنيين والنازحين في مأرب، ورفضها لكل الدعوات الأممية والدولية لوقف عدوانها، إضافة الى استمرار تهديدها للملاحة الدولية في مضيق باب المندب.

كما تم التطرق الى الدعم الصيني للحكومة اليمنية والتنسيق المشترك لتحديد الأولويات بما يساعد على تخفيف معاناة الشعب اليمني، في الجوانب الاقتصادية والمعيشية، إضافة الى ما تبذله الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن من جهود لتفعيل عمل مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومنع الانهيار الاقتصادي، وما يتطلبه ذلك من اسناد إقليمي ودولي.

وجدد السفير الصيني ترحيب بلاده بعودة الحكومة اليمنية الى العاصمة المؤقتة عدن، ودعم جهودها لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض.. مؤكدا الحرص على تمتين وتقوية علاقات الشراكة مع اليمن ودعم جهود الحكومة لتحقيق الامن والاستقرار وتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة.