مطالبات حقوقية لمجلس الأمن بتصنيف مليشيا الحوثي جماعة ارهابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

طالبت منظمات المجتمع المدني العاملة في محافظة مأرب في ندوة حقوقية نظمته اليوم، بجامعة اقليم سبأ، الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي والولايات المتحدة الامريكية بادراج مليشيا الحوثي الانقلابية، ضمن الجماعات الارهابية كتصنيف مستحق جراء جرائمها تجاه المدنيين التي ترتقي الى جرائم حرب.



وادانت المنظمات في الندوة، الاستهداف المتكرر والمتعمد من قبل مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران، الأحياء السكنية المكتظة بالنازحين في محافظة مأرب بالصواريخ البالستية والمدفعية والطيران المسير المفخخ، والحصار المطبق لقرى العبدية وقصف المدنيين فيها البالغ عددهم 37 الف نسمة بمختلف انواع الاسلحة ما عرضهم للابادة الجماعية الى جانب ما تقوم به من اعمال اختطافات واعدامات ميدانية للمدنيين في القرى التي دخلتها وتفجير المنازل.

وادانت المنظمات في بيان صادر ختام الندوة، غياب دور منظمات الامم المتحدة تجاه المدنيين الذين يتعرضون للانتهاكات والجرائم الانسانية من قبل مليشيا الحوثي خصوصا الحصار المطبق لمديرية العبدية والتنكيل بسكانها وقصف المستشفى الوحيد في المديرية وبه الجرحى من الاطفال والنساء الذين استهدفت منازلهم، الى جانب جرائم التنكيل للمدنيين في القرى التي اقتحمتها مليشيا الحوثي.. مشيرة الى ان صمت المجتمع الدولي وغياب الدور الحقيقي للمنظمات الاممية طبقا لمسئولياتها الاخلاقية والقانونية لحماية المدنيين، يجعلها في خانة المشارك في هذه الجرائم والمنحاز للمليشيا وجرائمها.