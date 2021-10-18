مستوصف البشير الطبي التخصصي بمدينة الغيضة يدشن مخيم مناظير الجهاز الهضمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المهرة

دشنت إدارة مستوصف البشير الطبي التخصصي بمدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة، اليوم ، مخيم طبي لمناظير الجهاز الهضمي، تحت إشراف الدكتور حسن أبوبكر الشاطري اختصاصي أمراض ومناظير الجهاز الهضمي والكبد والقنوات الصفراوية والبنكرياسية، وذلك ضمن جهود المستوصف في استضافة نخبة من الاستشاريين والإخصائيين لخدمة المواطنين والمرضى.



وسيجري الدكتور الشاطري المناظير التشخيصية والعلاجية للمرىء والمعدة والأثنى عشر والقولون عبر أحدث أجهزة المنظار، وتشخيص جرثومة المعدة والقرح النازفة وعلاجها ، إضافة إلى ربط البواسير بدون أي تدخل جراحي والمغادرة خلال دقائق ، وكذلك علاج فيروسات الكبد الوبائي فيروس B وفيروس C والتهاب الكبد المزمن والمرارة، وعلاج أمراض القولون العصبي والإمساك والإسهال المزمن وغيرها.

وكان المراجعون قد أشادوا بالتنظيم الجيد في استقبال المرضى وتسجيلهم وتسهيل كافة الإجراءات أمامهم دون أية تعقيدات تنفيذاً لتوجيهات إدارة المستوصف في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.