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وكيل المهرة لشؤون الشباب يلتقي رئيس اتحاد الشطرنج

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

الخليج 365 - الغيضة

إلتقى وكيل المحافظة لشؤون الشباب ، الاستاذ بدر سالم كلشات، اليوم ، خالد حسان بلحاف ، رئيس فرع اتحاد الشطرنج بالمحافظة.

 

وجرى خلال اللقاء مناقشة خطة نشاط الاتحاد بالمحافظة وأهمية تفعيل لعبة الشطرنج في المدارس ، كونها تعد من الألعاب الذكية المنشطة للعقل والمحفزة إلى التفكير الإيجابي.

 

كما استعرض حسان في لقائه إلى استعدادات المحافظة لإستظافة البطولة الدولية في الشطرنج و المعتمدة من وزير الشباب و الأستاذ نايف البكري على هامش زيارته إلى المحافظة الشهر المنصرم.

 

كما تطرق اللقاء إلى إمكانية وجود دعم للاتحاد في المشاركات الخارجية وتمثيل الوطن عامة و المحافظة خصوصاً حيث وأن له إنجازات سابقة و تمثيل على الصعيد العربي.

 

و تقدم الأخ خالد حسان نيابة عنه و عن إدارة الاتحاد بالشكر و التقدير ، لمحافظ محافظة المهرة الشيخ محمد علي ياسر ، و الأستاذ بدر سالم كلشات ، وكيل المحافظة لشؤون الشباب ، وإدارة مكتب الشباب و الرياضة بالمحافظة ، نظير دعمهم وجهودهم التي يبذلوها تجاه القطاع الرياضي الشبابي بالمحافظة.

 

وكان وكيل المحافظة لشؤون الشباب، أكد على ضرورة توفير مستلزمات ومعدات اللعبة لكي تبقى مستدامة وتكسب جمهورها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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