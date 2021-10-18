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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل المهرة لشؤون الشباب يلتقي رئيس اتحاد الشطرنج والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021
الخليج 365 - الغيضة
إلتقى وكيل المحافظة لشؤون الشباب ، الاستاذ بدر سالم كلشات، اليوم ، خالد حسان بلحاف ، رئيس فرع اتحاد الشطرنج بالمحافظة.
وجرى خلال اللقاء مناقشة خطة نشاط الاتحاد بالمحافظة وأهمية تفعيل لعبة الشطرنج في المدارس ، كونها تعد من الألعاب الذكية المنشطة للعقل والمحفزة إلى التفكير الإيجابي.
كما استعرض حسان في لقائه إلى استعدادات المحافظة لإستظافة البطولة الدولية في الشطرنج و المعتمدة من وزير الشباب و الرياضة الأستاذ نايف البكري على هامش زيارته إلى المحافظة الشهر المنصرم.
كما تطرق اللقاء إلى إمكانية وجود دعم للاتحاد في المشاركات الخارجية وتمثيل الوطن عامة و المحافظة خصوصاً حيث وأن له إنجازات سابقة و تمثيل على الصعيد العربي.
و تقدم الأخ خالد حسان نيابة عنه و عن إدارة الاتحاد بالشكر و التقدير ، لمحافظ محافظة المهرة الشيخ محمد علي ياسر ، و الأستاذ بدر سالم كلشات ، وكيل المحافظة لشؤون الشباب ، وإدارة مكتب الشباب و الرياضة بالمحافظة ، نظير دعمهم وجهودهم التي يبذلوها تجاه القطاع الرياضي الشبابي بالمحافظة.
وكان وكيل المحافظة لشؤون الشباب، أكد على ضرورة توفير مستلزمات ومعدات اللعبة لكي تبقى مستدامة وتكسب جمهورها.