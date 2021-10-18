وكيل المهرة لشؤون الشباب يلتقي رئيس اتحاد الشطرنج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

الخليج 365 - الغيضة

إلتقى وكيل المحافظة لشؤون الشباب ، الاستاذ بدر سالم كلشات، اليوم ، خالد حسان بلحاف ، رئيس فرع اتحاد الشطرنج بالمحافظة.



وجرى خلال اللقاء مناقشة خطة نشاط الاتحاد بالمحافظة وأهمية تفعيل لعبة الشطرنج في المدارس ، كونها تعد من الألعاب الذكية المنشطة للعقل والمحفزة إلى التفكير الإيجابي.

كما استعرض حسان في لقائه إلى استعدادات المحافظة لإستظافة البطولة الدولية في الشطرنج و المعتمدة من وزير الشباب و الرياضة الأستاذ نايف البكري على هامش زيارته إلى المحافظة الشهر المنصرم.

كما تطرق اللقاء إلى إمكانية وجود دعم للاتحاد في المشاركات الخارجية وتمثيل الوطن عامة و المحافظة خصوصاً حيث وأن له إنجازات سابقة و تمثيل على الصعيد العربي.

و تقدم الأخ خالد حسان نيابة عنه و عن إدارة الاتحاد بالشكر و التقدير ، لمحافظ محافظة المهرة الشيخ محمد علي ياسر ، و الأستاذ بدر سالم كلشات ، وكيل المحافظة لشؤون الشباب ، وإدارة مكتب الشباب و الرياضة بالمحافظة ، نظير دعمهم وجهودهم التي يبذلوها تجاه القطاع الرياضي الشبابي بالمحافظة.

وكان وكيل المحافظة لشؤون الشباب، أكد على ضرورة توفير مستلزمات ومعدات اللعبة لكي تبقى مستدامة وتكسب جمهورها.