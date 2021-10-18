الزويزي يستقبل بمكتبه الهيئة الإدارية لفريق الكوكب الرياضي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

الخليج 365 - سيحوت

استقبل القائم بأعمال مدير عام مديرية سيحوت الشيخ محمد أحمد سعيد الزويدي، اليوم، بمكتبه، الهيئة الإدارية لفريق الكوكب الرياضي المتوّج مؤخراً بكأس بطولة الوفاء للفقيدين بادينار و بابطاط في نسختها الثالثة، و التي نظمها فريق الدفاع الرياضي، والتي أُقيمت فعالياتها على ملعب الفقيد الدكتور علي بادينار بمديرية سيحوت، خلال الفترة من 27 أغسطس حتى 14 من شهر أكتوبر الجاري.



و تأتي زيارة الهيئة الإدارية لفريق الكوكب الرياضي، للقائم بأعمال مدير عام سيحوت، تزامناً مع تتويج الفريق بلقب بطولة الوفاء للفقيدين في نسختها الثالثة، و إهداء الكأس للسلطة المحلية بالمديرية ممثلة بالشيخ محمد أحمد سعيد الزويدي القائم بأعمال مدير عام مديرية سيحوت، تقديراً للجهود الكبيرة التي تبذلها السلطة من خلال دعم الرياضة والرياضيين بالمديرية.

و رحب الشيخ الزويدي برئيس فريق الكوكب الرياضي _ مستشار محافظ المهرة _ عضو محلي المحافظة الشيخ سعيد سالم بن ميطان السماحي، والهيئة الإدارية للفريق، مهنئاً إياهم وكافة لاعبي ومشجعي الفريق بإحراز كأس بطولة الوفاء للفقيدين في نسختها الثالثة، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاح في الاستحقاقات القادمة، مقدماً جزيل شكره لكل من ساهم في إنجاح البطولة وعلى رأسهم معالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة.

ومن جانبه وجه رئيس فريق الكوكب الشيخ سعيد سالم بن ميطان السماحي، رسالة شكر وتقدير للسلطة المحلية بمديرية سيحوت، ممثلة بالشيخ محمد أحمد سعيد الزويدي، على ماقدمته من دعم لكافة الأنشطة والفعاليات الرياضية بالمديرية ، و آخرها بطولة الوفاء للفقيدين بادينار و بابطاط، والتي أسهمت بشكل كبير في نجاحها، وكذلك قدم الشيخ بن ميطان جزيل شكره الأستاذ محمد سعد خريسان مدير مكتب الشباب والرياضة بالمديرية، للجهود التي بذلها في سبيل إقامة البطولة والعمل على إنجاحها، و إظهارها بالمستوى المطلوب.