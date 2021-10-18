مدير عام المسيلة يترأس اجتماع لمناقشة الوضع الصحي بالمديرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المسيلة

ترأس مدير عام مديرية المسيلة الأستاذ فضل صلاح الدحيمي، بمكتبه اجتماع لمناقشة الوضع الصحي بالمديرية بحضور الهيئة الإدارية للمجلس المحلي، و مدير مكتب الصحة و السكان بالمديرية الأستاذ طائع أبوبكر باعباد، و مدير المركز الصحي بالعيص الأستاذ إبراهيم عبود سليمان، و مشرف التمريض والترصد الوبائي بالمركز الأستاذ سالم سليمان نجيدان.



وفي مستهل اللقاء رحب الدحيمي بالحاضرين كلاً باسمه وصفته ، شاكرا جهودهم المبذولة ، مشدداً على بذل المزيد من الجهود لمواجهة الحميّات الفيروسية و منها كوفيد 19 التي انتشرت بشكل ملحوظ بمديرية المسيلة بالآونة الأخيرة، وذلك بناءً على المذكرة المرفوعة من قبل مكتب الصحة والسكان بالمديرية.

وأكد مدير عام المديرية الأستاذ فضل صلاح الدحيمي، بأنه تم توجيه خطاب عاجل إلى قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمعالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة، وكذلك لمدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور عوض مبارك سعد، ومدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة الأستاذ سمير مبخوت هراش، لتوفير الاحتياجات اللازمة واتخاذ الإجراءات الازمة لمنع تفشي الحميّات وكوفيد 19 بين أوساط المواطنين بالمديرية .

و وجه الدحيمي بضرورة نشر الوعي والتثقيف الصحي بين المواطنين ، كذلك استمرار حملات الرش والتعقيم وذلك من خلال التنسيق مع مكتب التربية والتعليم وعقّال الحارات، وخطباء المساجد بالمديرية.

من جانبه شكر مدير مكتب الصحة والسكان بالمديرية الأستاذ طائع ابوبكر باعباد، جهود السلطة المحلية بالمديرية ممثلة بمدير عام المديرية الأستاذ فضل صلاح الدحيمي، ومعرباً عن قلقه الشديد من الانتشار المخيف للحميّات، حيث يستقبل المركز الصحي بالعيص من ( 30 إلى 40 ) حالة يومياً، بالإضافة إلى تسجيل ( 23 ) حالة كوفيد 19 مؤكدة خلال الأسبوعين الماضيين في ظل الإمكانيات الصعبة التي يعانيها المكتب بالمديرية .