العمودي يلتقي مديري مراكز العزل العلاجي لكوفيد - 19 بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

الخليج 365 - سيئون

التقى مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت الدكتور هاني خالد العمودي، بمكتبه مديري مراكز العزل العلاجي لكوفيد – 19 بوادي حضرموت ( مركز العزل بهيئة مستشفى سيئون العام ، مركز العزل بمستشفى الحياة بالقطن , مركز العزل بالمستشفى الكويتي الميداني بتريم ).



وفي اللقاء عبر العمودي عن شكره وتقديره للجهود التي بذلوها ويبذلونها كافة العاملين بمراكز العزل من اطباء وممرضين وعاملي الخدمات والاداريين في مجابهة وباء كورونا وكانوا ولازالوا جنود الصف الامامي في مواجهة هذا الوباء منذ بداية الجائحة في مطلع عام 2020م وتعاملهم الانساني لمرضى هذا الوباء داخل المراكز .

واوضح العمودي بان مكتب الصحة والسلطة المحلية بالوادي والصحراء متابعين لتلك الجهود وفي نفس الوقت مسخرين كل الامكانيات للمراكز والعاملين فيها من مستلزمات ومعدات واجهزة ووسائل وقاية وحوافز وعلاوات ، ليقدموا افضل الخدمات لأهلهم ولمجتمعهم من المصابين ومن المنقولين من المحافظات المجاورة , مشيرا برغم الصعوبات والجهود المبذولة في الحصول على الاكسجين إلا انه ولله الحمد لم يتوقف اي مركز من اسطوانات الاكسجين الطبي الاكثر استهلاكا للمرضى.

واكد أن وزارة الصحة حريصة كل الحرص على العاملين بمراكز العزل كونهم اكثر عرضة للإصابة بهذا الفيروس لمخالطتهم المستمرة بالمصابين ولكن باستخدام وسائل الوقاية واخذ اللقاح يجنبهم ويحميهم من الاصابة.