لقاء يناقش مجموعة من البرامج التوعوية في المجال الصحي بالغيضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المهرة

ناقش لقاء عقد بمدينة الغيضة ، اليوم، ضم مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمكتب الصحة والسكان بمحافظة المهرة الأستاذ أمين حسن ومديرة تنمية المرأة بمديرية الغيضة الأستاذة انتصار عوض مبارك ، مجموعة من البرامج التوعوية والتثقيفية بالمحافظة.



ووقف اللقاء حول إمكانية تنفيذ البرامج التوعوية للنساء حول مرض سرطان الثدي واضراره وكيفية الوقاية منه وعلاجه وسبل التعاون والتنسيق بين إدارة التثقيف الصحي وتنمية المرأة بالمديرية.

وفي اللقاء أكدت مديرة إدارة تنمية المرأة أن الإدارة مستعدة لتنفيذ أي برامج توعوية بحسب الإمكانية المتاحة، معبرةً عن شكرها لمدير التثقيف الصحي على اهتمامه الكبير بشأن المرأة واستهدافها في جميع برامجه التوعوية والتثقيفية ورفع الوعي الصحي بشكل عام لدى المجتمع.