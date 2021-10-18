لقاء علمي يجمع مركز اللغة المهرية للدراسات والبحوث بمركز عدن للدراسات والبحوث التاريخية والنشر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

الخليج 365 - عدن

احتضنت بمدينة الغيضة، بمقر مركز اللغة المهرية للدراسات والبحوث، لقاء تعارفي وتنسيقي هو الأول بين مركز عدن للدراسات والبحوث التاريخية والنشر، ومركز اللغة المهرية.



وافتتح اللقاء الدكتور عامر فائل بلحاف رئيس المركز مرحباً بوفد مركز عدن للدراسات والبحوث الذي يزور المهرة حاليا، ويضم الدكتور محمود السالمي مدير المركز، والأستاذ الدكتور علي صالح الخلاقي مدير دائرة الإعلام والعلاقات العامة به.

وتطرق الدكتور عامر فائل إلى إنجازات مركز اللغة المهرية التي تحققت خلال عمره القصير، معبراً عن تطلعه إلى عقد شراكة وتنسيق مع مركز عدن لتشجيع البحث العلمي والتوثيق التاريخي، ولخدمة وتوثيق وتدوين تاريخنا وتراثنا الوطني.

من جانبه قدم وفد مركز عدن لمحة موجزة عن نشاطات المركز وفعالياته العلمية والبحثية والتوثيقية خلال السنوات الأربع منذ تأسيسه، والتي غطت إلى الآن محافظات عدن ولحج وأبين وشبوة، وإصداره بانتظام مجلة المركز (دراسات تاريخية)، والتطلع لتخصيص الفعالية القادمة للمهرة وتاريخها وتراثها.

فيما تم الاتفاق على أن يقوم مركز عدن للدراسات التاريخية بإعداد تصور عام لمحاور المؤتمر العلمي التاريخي الخامس الذي سيخصص لتاريخ المهرة، ويقام بالشراكة مع مركز اللغة المهرية للدراسات والبحوث في العام القادم.

وانتهى اللقاء بتبادل المؤلفات والإصدارات بين المركزين، كما أهدى الباحث الأكاديمي د. علي الخلاقي عددا من إصداراته لمكتبة مركز اللغة المهرية