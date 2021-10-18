افتتاح مركز الفم والاسنان بهيئة مستشفى مأرب العام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

افتتح رئيس هيئة مستشفى مأرب العام الدكتور محمد القباطي اليوم، مركز الفم والاسنان ليصبح رابع مركز متخصص في الهيئة.



ويضم المركز، اربع عيادات اسنان مجهزة بأحدث الاجهزة، ووحدة بانوراما، ووحدة تعقيم، وعيادة جراحة الوجه والفكين وتقويم الاسنان.

وأوضح القباطي ان انشاء المركز يأتي في اطار تحسين الخدمات الطبية المقدمة وتوفير مراكز متخصصة لمختلف التخصصات تمكنها من تقديم خدمات نوعية للمرضى والارتقاء بالوضع الصحي بالمحافظة باعتبار الهيئة مستشفى مرجعي على مستوى محافظة مأرب والمحافظات المجاورة.

لافتا الى ان الهيئة افتتحت في وقت سابق ثلاثة مراكز متخصصة تضم مركز الاطراف الاصطناعية والعلاج الطبيعي، مركز الغسيل الكلوي، ومركز الباطنية وامراض القلب.