تأهيل موظفي مطار عدن الدولي بمجال تعزيز الرقابة الصحية في المنافذ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بدأت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، الدورة التدريبية الثانية لموظفي أقسام مطار عدن الدولي حول تعزيز الرقابة الصحية في المنافذ، والتي تنظمها الإدارة العامة لصحة الموانئ والمحاجر الصحية بوزارة الصحة والسكان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وبتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



وتهدف الدورة على مدى ثلاثة أيام إلى تزويد 24 موظفا في مختلف أقسام مطار عدن الدولي بالمهارات العملية والنظرية حول آليات وبرامج تقوية أنظمة الرقابة الصحية بالمنافذ الحدودية.

وأكد مدير عام صحة الموانئ والمحاجر الصحية بوزارة الصحة الدكتور جمال الماس، أن هذه الدورة تأتي ضمن جهود إدارة صحة الموانئ في تنفيذ برنامج يتضمن سلسلة دورات تدريبية وتستهدف المنافذ الحدودية الجوية والبحرية والبرية بهدف تأهيل العاملين بالمنافذ الحدودية، كونهم خط الدفاع الأول لمواجهة أي أوبئة أو أمراض.

وأشار إلى العمل على إعداد خطة تأهب واستعداد لأي طارئ أو جائحة تضرب العالم .. مشددا على أهمية الاستفادة من تجربة كوفيد-19 في تقوية نظام المراقبة الصحية بالمنافذ الحدودية وحماية البلد من أي أخطار صحية.