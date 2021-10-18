افتتاح الصالة الرياضية المغلقة في عدن عقب تأهيلها بدعم سعودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

افتتح نائب وزير الشباب والرياضة منير الوجيه، ومعه امين عام المجلس المحلي في عدن بدر معاون اليوم الاثنين، الصالة الرياضية المغلقة المرحلة الثانية التي جرى إعادة تاهيلها بتمويل واشراف البرنامج السعودي للتنمية وإعادة الاعمار، وشملت فرش الترتان وأعمال الإنارة والتكييف.



وفي حفل الافتتاح الذي شهد قراءة الفاتحة على روح فقيد الحركة الرياضية اليمنية "خالد صالح حسين"، اكد نائب وزير الشباب والرياضة على أهمية افتتاح هذه الصالة بعد إعادة تأهيلها وترميم الأضرار التي خلفتها ميليشيا الحوثي الانقلابية خلال حربها على العاصمة المؤقتة عدن .. مثمنا جهود البرنامج السعودي، في إنجاز مشروع التأهيل والترميم .

واشار الى ان افتتاح الصالة امتدادا للدعم المستمر والكبير الذي يقوم به الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ممثلة بالبرنامج السعودي، في مختلف القطاعات والخدمات الصحية والتعليمية والكهرباء وكذلك تنمية الرياضية اليمنية وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الرياضة السعودية والبرنامج السعودي.

بدوره أوضح مدير مكتب البرنامج السعودي م. أحمد المدخلي إن إعادة وتأهيل الصالة الرياضية المغطاة بعدن، حدثًا هامًا وجميلًا، ويندرج في أطار الجهود التي تبذلها المملكة مع الاشقاء في اليمن، ودعمًا للمشاريع الرياضية فيها مضيفا أن البرنامج يسعى بالتنسيق مع السلطات اليمنية المحلية، إلى توحيد الجهود لتحقيق الأثر الرياضي التنموي الذي يعزز الاندماج المجتمعي وأحداث التغيير الإيجابي في حياة أبناء الشعب اليمني، والاسهام في التقدم الاجتماعي.

وتطرق المدخلي، إلى عدد من المشاريع التي سينفذها البرنامج السعودي في العاصمة عدن، في مجالات الصحة والتعليم والطرقات والكهرباء وغيرها.

من جانبه، أثنى امين محلي عدن على الجهود التي بذلها الأشقاء في البرنامج السعودي في إعادة تأهيل الصالة الرياضية المغلقة بعدن، التي من شأنها إعادة الحياة للكثير من الألعاب في عدن، بعد أن عانت من التسيب والاهمال المتعمد خلال السنوات الماضية.

وفي ختام الحفل قدمت فرق ألعاب التايكواندو والملاكمة والجودو بعض الحركات الاستعراضية في فنون الألعاب نالت استحسان جميع الحاضرين.

حضر الافتتاح عدد من القيادات ووكلاء وزارة الشباب والرياضة والسلطة المحلية بعدن والمسؤولين في البرنامج السعودي.