شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين برنامج قدرات لتأهيل المجتمع المدني بوادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي ، اليوم، برنامج "قدرات" لتأهيل وتطوير منظمات المجتمع المدني بوادي حضرموت .



ويستهدف البرنامج الذي ينفذه اتحاد منظمات المجتمع المدني بوادي حضرموت بتمويل من مؤسسة بازرعة التنموية الخيرية 280 من أعضاء منظمات المجتمع الفاعلة من خلال تنفيذ سبع دورات تدريبية نوعية تم اعتمادها وفق احتياج منظمات المجتمع المدني.

وأشار وكيل المحافظة المساعد الى أهمية البرنامج في تطوير أداء وقدرات منظمات المجتمع المدني ومساندتها للسلطات المحلية.