وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير النرويج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تسلم وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم نسخة من أوراق اعتماد سفير النرويج لدى اليمن توماس ليد بول.



وفي اللقاء تطرق بن مبارك للعلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تعزيزها وتطويرها، وأكد أن السفير النرويجي سيحظى باهتمام وزارة الخارجية وستقدم له كافة التسهيلات للقيام بمهامه بما من شأنه تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين والارتقاء بها.

كما تطرق اللقاء لتطورات في الملف اليمني حيث لفت وزير الخارجية للانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها مليشيا الحوثي في مديرية العبدية بمحافظة مارب وما تقوم به من أعمال قتل وتهجير وتفجير وتنكيل بأبناء المديرية، وأشار بن مبارك الى أن ممارسات مليشيا الحوثي تعد جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة في ظل صمت دولي غير مبرر.

كما بحثا ملف خزان النفط صافر واستمرار مليشيا الحوثي بالتسويف والمماطلة وعدم الاكتراث للتداعيات الإنسانية والبيئة التي من الممكن أن تنتج عن انفجار أو تسريب في الخزان.

من جانبه عبر السفير النرويجي عن موقف بلاده الثابت في دعم وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، وحرص مملكة النرويج على تعزيز علاقاتها مع اليمن وبذل كل ما هو ممكن في إطار الجهود الهادفة لإحلال السلام واستعادة الامن والاستقرار.