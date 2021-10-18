ورشة عمل بمأرب تناقش مخرجات كلية الطب بجامعة اقليم سبأ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

نظمت كلية الطب بجامعة إقليم سبأ اليوم ورشةً لمناقشة مخرجات التعلم المستهدفة لبرنامج الطب والجراحة بهدف رفع جودة الأداء الأكاديمي للبرنامج وتعزيز الشراكة والتعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية في مجالات التعليم والبحث والخدمات الصحية.



وكرست الورشة لمناقشة الموجهات الاستراتيجية لبرنامج الطب والجراحة ورؤية البرنامج ورسالته لتزويد الطلاب بالعلوم والمعارف المتعلقة بصحة المجتمع وتدعيم الطلاب بالمهارات السريرية اللازمة التي تمكنهم من التعامل مع الحالات المرضية وتقديم الرعاية الصحية للفرد والمجتمع بالإضافة الی إكسابهم المهارات الذهنية لتفسير وتحليل الأعراض المرضية والربط بينها وبين التاريخ المرضي للوصول الی التشخيص المناسب وفهم أوليات الفحوصات المختبرية واختيار التحاليل الطبية.

وفي افتتاح الورشة أشار وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح الی أهمية التركيز علی التميُز في التعليم الطبي والبحث العلمي من أجل إعداد كوادر طبية مؤهلة وفق المعايير المهنية بما يلبي حاجة المجتمع علی المستوى الوطني والإقليم.

وخلال الندوة التي حضرها نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب الدكتور علي الرمال ومدير هيئة مستشفی مأرب الدكتور محمد القباطي وعميد كلية الطب الدكتورة أماني أحمد، أكد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسين الموساي أن كلية الطب تسعی لإعداد كفاءات وطنية عالية التأهيل في مجالات الطب البشري من أجل تدعيم الخدمات الصحية ورفع مستوی جودتها.