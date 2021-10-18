هادي يبعث برقية عزاء بوفاة مدير مكتب الزراعة في لحج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة بوفاة مدير مكتب الزراعة والري بمحافظة لحج المهندس علي محسن المنتصر.



وأشار الرئيس في برقيته التي بعثها الى واهل وذوي الفقيد الى مناقبه النضالية والوطنية والعملية خلال مشوار حياته الحافل بالتضحية والعطاء.

وعبر عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الاليم ومبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.